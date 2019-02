Burkina : plus de 2000 policiers mobilisés pour le FESPACO

Plus de 2 000 agents des Forces de défense et de sécurité (FDS) sont mobilisés pour la sécurisation des festivaliers de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), dont l’ouverture est prévue ce samedi après-midi, a-t-on appris de source sécuritaire.Dans un communiqué de presse parvenu à APA samedi, le président de la Commission sécurité pour le cinquantenaire FESPACO, le commissaire divisionnaire de police, Joseph Toni, invite les milliers de festivaliers à «respecter scrupuleusement les consignes sécuritaires».

Lors d’une conférence de presse, en prélude à la manifestation, les responsables en charge de la sécurité avaient indiqué que ce sont plus de 2 000 agents des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui seront mobilisés pour la sécurisation de la manifestation et des festivaliers.

Ces éléments en charge de la sécurité, précise-t-on, sont répartis entre la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale, la brigade des sapeurs-pompiers et la Garde de sécurisation de la présidence de la République (GSPR).

Plusieurs points stratégiques de la ville de Ouagadougou sont occupés par des policiers qui multiplient les contrôles d’identité des usagers.

Le commissaire Joseph Toni invite les festivaliers à respecter les consignes, en évitant « toute tentative de se soustraire de quelle que manière que ce soit au contrôle des forces de sécurité, éviter de porter sur soi des armes à feu, des objets tranchants, contondants ou tous autres objets dangereux».

Le responsable de la commission sécurité exhorte les festivaliers à éviter de forcer les barrières de police, à signaler discrètement tout fait ou individu suspect aux forces de défense et de sécurité sur place ou via les numéros verts suivants, 17, 16, 10 10 ou 80 00 11 10, à avoir sur soi un document d’identité

La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) coïncide avec le cinquantenaire de la manifestation.

La cérémonie d’ouverture du FESPACO 2019 est prévue ce samedi dans l’après-midi au stade municipal Joseph Colombo sous la présidence du Chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré.