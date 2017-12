Burkina: un centre anti-cancer financÃ© par le Qatar

Le Qatar va financer la construction d’un centre de radiothĂ©rapie du cancer, première infrastructure du genre au Burkina Faso, ont annoncĂ© les autoritĂ©s lors de la visite Ă Ouagadougou de l’Ă©mir du Qatar, le cheikh Tamin Ben Hamad Al-Thani.

L’Ă©mir, qui effectue une tournĂ©e dans six pays d’Afrique de l’ouest (SĂ©nĂ©gal, Mali, Burkina, GuinĂ©e, CĂ´te d’Ivoire et Ghana), a aussi promis une coopĂ©ration dans la lutte contre le narco-trafic et les groupes jihadistes

ArrivĂ© Ă Ouagadougou aux environs de 14h30, le cheikh a Ă©tĂ© accueilli Ă sa descente d’avion par le prĂ©sident burkinabè Roch Marc Christian KaborĂ©.

Les deux hommes ont ensuite eu un bref entretien au palais prĂ©sidentiel de Kosyam, suivi d’une signature d’un accord sur la santĂ©.

Ce don du Qatar au Burkina Faso s’Ă©lève Ă environ « 14 millions de dollars pour la rĂ©alisation Ă l’hĂ´pital du district de Bogodogo (en pĂ©riphĂ©rie sud de Ouagadougou) d’un centre de radiothĂ©rapie du cancer », a prĂ©cisĂ© le ministre de la santĂ© Nicolas MĂ©dah après la signature de la convention entre les deux États.

Évoquant l’entretien entre les deux chefs d’État, le ministre burkinabè des Affaires Ă©trangères Alpha Barry a indiquĂ© qu’il a portĂ© sur « le terrorisme et les dĂ©fis sĂ©curitaires qui s’imposent Ă nous ».

Selon lui, « le Qatar s’est montrĂ© disposĂ© Ă aider le Burkina Faso Ă relever ces dĂ©fis dans sa lutte contre les narcotrafiquants et les terroristes Ă travers le Sahel et dans la partie burkinabé ».

Une mission devra se rendre « bientôt à Doha pour faire une évaluation des investissements qui sont possibles » et « négocier les différents accords qui seront signés entre les deux États », a-t-il précisé.

Avant l’Ă©tape de Ouagadougou, l’Ă©mir du Qatar a effectuĂ© une visite Ă Bamako, oĂą avec la partie malienne, ils ont procĂ©dĂ© Ă la signature d’accord de coopĂ©ration dans les domaines de l’activitĂ© physique et du sport et le financement du Projet d’appui Ă l’enseignement fondamental.