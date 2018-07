Burkina : vers un meilleur encadrement des prestataires privés du secteur de l’électricité

Le gouvernement du Burkina Faso veut mieux encadrer les prestataires privés intervenant dans la fourniture de l’électricité, a-t-on appris jeudi, de source officielle.Selon le conseil des ministres, tenu la veille et dont APA a reçu le communiqué, deux décrets ont été pris dans ce sens et le premier porte sur l’adoption d’un cahier des charges applicables aux concessionnaires de distribution d’électricité au Burkina Faso.

Le second concerne la rémunération des activités concourant à la fourniture d’électricité et fixation des méthodologies et des paramètres de détermination des tarifs de transport et de distribution de l’énergie électrique.

«L’adoption de ces décrets permet de diversifier les sources d’approvisionnement en électricité en libéralisant le secteur de la production et de la distribution de l’énergie électrique, et de mieux encadrer les prestataires privés intervenant dans la fourniture de l’électricité au Burkina Faso», renseigne le compte rendu du Conseil de ministres.

Le même document indique que les décrets s’inscrivent dans l’amélioration de l’offre et de l’accès à l’énergie conformément au Plan national de développement économique et social (PNDES, référentiel de développement au Burkina).