Burundi: l’AssemblÃ©e approuve les perquisitions sans mandat

L’AssemblĂ©e nationale du Burundi a adoptĂ© mercredi un projet de loi autorisant notamment les perquisitions de nuit et sans mandat d’un magistrat, dĂ©noncĂ©es comme une atteinte Ă la dĂ©mocratie par la sociĂ©tĂ© civile et l’opposition Ă un mois d’un rĂ©fĂ©rendum constitutionnel.

Le projet de loi portant modification du code de procĂ©dure pĂ©nale a Ă©tĂ© adoptĂ© au bout de huit heures de dĂ©bat mercredi soir par 90 voix pour et 22 voix contre, a annoncĂ© sur son compte Twitter l’AssemblĂ©e de ce pays en crise depuis l’annonce en avril 2015 de la candidature du prĂ©sident Pierre Nkurunziza Ă un troisième mandat controversĂ©.

Le texte doit dĂ©sormais passer devant le SĂ©nat puis ĂŞtre promulguĂ© par M. Nkurunziza « le plus rapidement possible », selon un haut cadre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

« Compte tenu de l’Ă©volution de la criminalitĂ© au Burundi au cours des dernières annĂ©es, il a fallu introduire de nouvelles règles dĂ©rogatoires au droit commun de la procĂ©dure pĂ©nale », a justifiĂ© AimĂ©e-Laurentine Kanyana, la ministre de la Justice, en dĂ©fendant son texte devant l’AssemblĂ©e.

Le projet de loi autorise aussi les forces de l’ordre Ă procĂ©der Ă des « perquisitions multiples », visant des quartiers entiers, et donne le droit de perquisitionner des systèmes informatiques.

Ces nouvelles mesures pourront ĂŞtre appliquĂ©es dans des cas « de terrorisme, de trafic, de dĂ©tention illĂ©gale d’armes ou de stupĂ©fiants », selon Mme Kanyana.

Les dĂ©putĂ©s de la coalition des indĂ©pendants Amizero y’Abarundi (Espoir des Burundais), qui regroupe des proches d’Agathon Rwasa, leader historique de l’ex-rĂ©bellion des FNL, ont votĂ© contre ce projet de loi « contraire Ă la Constitution », a expliquĂ© Ă l’AFP Pierre-CĂ©lĂ©stin Ndikumana, prĂ©sident de ce groupe parlementaire.

« Le parti au pouvoir vient d’enterrer la dĂ©mocratie au Burundi », s’est-il insurgĂ©.

Pour Justine Duby, spĂ©cialiste du Burundi pour la FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’Homme (FIDH), « c’est clairement une volontĂ© de lĂ©galiser des pratiques illĂ©gales et arbitraires auxquelles les forces de l’ordre ont dĂ©jĂ recours depuis trois ans dans ce pays ».

Elle rappelle Ă cet Ă©gard que les mĂ©dias indĂ©pendants, les ONG locales et internationales rapportent rĂ©gulièrement des cas de quartiers ceinturĂ©s par les forces de l’ordre et des perquisitions et arrestations sans mandats, surtout dans les anciens quartiers contestataires de la capitale.

« C’est Ă©galement une volontĂ© de lĂ©gitimer les mĂ©thodes rĂ©pressives utilisĂ©es pour museler l’opposition et faire pression sur la population, Ă un mois d’un rĂ©fĂ©rendum constitutionnel très contestĂ© », ajoute-t-elle, au sujet du vote du 17 mai visant Ă modifier la Constitution pour permettre au prĂ©sident de potentiellement rester au pouvoir jusqu’en 2034.

La crise burundaise, sur laquelle la Cour pénale internationale a ouvert une enquête, a fait au moins 1.200 morts et plus de 400.000 déplacés.