Burundi: le prÃ©sident Nkurunziza remplace son chef de la diplomatie

Le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé à un remaniement ministériel qui a vu notamment le départ de son chef de la diplomatie et le maintien à leurs postes des ministres chargés de superviser le contesté référendum constitutionnel du 17 mai, a annoncé jeudi soir la présidence.

Selon un dĂ©cret lu Ă la presse par un porte-parole du prĂ©sident, quatre ministres quittent le gouvernement et cinq autres y font leur entrĂ©e, l’Ă©quipe passant de 20 Ă 21 ministres.

La principale victime de ce remaniement est le chef de la diplomatie burundaise Alain-AimĂ© Nyamitwe, en poste depuis mai 2015 – juste après le dĂ©but de la crise burundais en avril 2015 – et frère du responsable de la communication prĂ©sidentielle Willy Nyamitwe.

Il est remplacĂ© par EzĂ©chiel Nibigira, ancien ambassadeur au Kenya et ancien patron des Imbonerakure, la controversĂ©e ligue des jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir, qualifiĂ©e de milice par l’ONU.

La prĂ©sidence n’a fourni aucune explication Ă l’Ă©viction de celui qui Ă©tait considĂ©rĂ© comme un des porte-voix du rĂ©gime, mais selon un diplomate s’exprimant sous couvert d’anonymat, « le pouvoir reproche au ministre Nyamitwe de ne pas avoir agi correctement, en laissant l’image du pays se ternir Ă l’international ».

Le diplomate estime toutefois que M. Nyamitwe « a fait pour le mieux si l’on tient compte de tout ce qu’on reproche Ă ce rĂ©gime en terme de violations des droits de l’Homme et d’intransigeance ».

Les autres poids lourds du gouvernement restent eux en place, notamment le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la gestion des catastrophes, le gĂ©nĂ©ral Alain-Guillaume Bunyoni, vĂ©ritable numĂ©ro 2 du rĂ©gime burundais, mais aussi celui de l’IntĂ©rieur Pascal Barandagiye, et la ministre de la Justice, AimĂ©e-Laurentine Kanyana.

« Le prĂ©sident a pris le soin de ne pas toucher aux trois ministres les plus importants en ce qui concerne l’organisation, l’administration et la sĂ©curitĂ© du rĂ©fĂ©rendum prĂ©vu dans moins d’un mois », qui vise Ă modifier la Constitution pour permettre Ă M. Nkurunziza de potentiellement rester au pouvoir jusqu’en 2034, a analysĂ© le diplomate.

L’annonce en avril 2015 de la candidature de M. Nkurunziza Ă un troisième mandat avait plongĂ© le Burundi dans une crise politique qui a fait depuis au moins 1.200 morts et plus de 400.000 rĂ©fugiĂ©s, et sur laquelle la Cour pĂ©nale internationale a ouvert une enquĂŞte.