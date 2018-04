Burundi: un gouverneur rappelle Ã  l’ordre les Imbonerakure

Un gouverneur du sud du Burundi a adressĂ© un rappel Ă l’ordre inĂ©dit Ă la très redoutĂ©e ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, qualifiĂ©e de milice par l’ONU, a-t-on appris samedi de sources administratives.

Ce rappel Ă l’ordre, adressĂ© par un cadre du parti au pouvoir CNDD-FDD du prĂ©sident Pierre Nkurunziza Ă la suite d’une augmentation des incidents impliquant les Imbonerakure dans la province de Bururi, un fief de l’opposition, est le premier ciblant de la sorte cette ligue controversĂ©e.

Un haut responsable administratif local a confirmĂ© samedi Ă l’AFP que Christian Nkurunziza, gouverneur de la province de Bururi (sud), a signĂ© le 2 avril une ordonnance – qui avait fuitĂ© sur les rĂ©seaux sociaux – interdisant « le sport de masse de nuit avec des gourdins » dans les cinq communes constituant sa rĂ©gion administrative.

Les mots utilisĂ©s dans l’ordonnance, qui met en garde contre des « sanctions très sĂ©vères », peuvent sembler sibyllins. Christian Nkurunziza, un proche alliĂ© du prĂ©sident Pierre Nkurunziza, n’y nomme pas les Imbonerakure, et s’est publiquement dĂ©fendu de s’en prendre Ă ce groupe considĂ©rĂ© comme un des principaux outils de rĂ©pression du rĂ©gime.

Mais des responsables administratifs locaux, contactĂ©s par tĂ©lĂ©phone et sous couvert d’anonymat, ont indiquĂ© Ă l’AFP que le gouverneur souhaite par cette interdiction adresser un « rappel Ă l’ordre » aux Imbonerakure, dont il veut « calmer les ardeurs », alors que de nombreux habitants de la province se plaignent d’eux.

Un des habitants explique que depuis plusieurs mois, « des centaines d’Imbonerakure, organisĂ©s en compagnie comme les militaires, courent chaque nuit sur les collines du chef-lieu de la commune, armĂ©s de gourdins et d’armes blanches, en chantant des chansons de menace envers les opposants ».

Plusieurs habitants Ă©voquent des patrouilles, des arrestations et des morts « suspectes », d’autres des « entraĂ®nements militaires qui sèment l’effroi » au sein de la population. D’autres accusent les Imbonerakure de « rançonner » les habitants.

DĂ©but avril, des Imbonerakure ont mĂŞme « arrĂŞtĂ© des policiers et les ont dĂ©sarmĂ©s » en pleine nuit Ă Bururi, a indiquĂ© un responsable provincial sous couvert d’anonymat.

L’annonce en avril 2015 de la candidature de M. Nkurunziza Ă un troisième mandat avait plongĂ© le Burundi dans une crise politique qui a fait depuis au moins 1.200 morts et plus de 400.000 dĂ©placĂ©s, et sur laquelle la Cour pĂ©nale internationale a ouvert une enquĂŞte.

Les Imbonerakure sont accusĂ©s par les ONG, l’ONU et la CPI d’ĂŞtre responsables aux cĂ´tĂ©s de la police, des services secrets et de l’armĂ©e, de graves violations des droits de l’Homme commises au Burundi depuis avril 2015.