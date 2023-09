Cacao de l’excellence : le kilogramme passe de 1740 à 1940 FCFA

L’information ressort de l’audience accordée ce 04 septembre 2023 à l’immeuble rose à Yaoundé à une délégation du Club de chocolatiers et confiseurs Français par le Ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana.

Luc Magloire Mbarga Atangana a reçu en audience une délégation du Club de chocolatiers et confiseurs Français. Sous la conduite de Daniel Mercier président du club des chocolatiers et confiseurs de France qui effectuait son 35 ème voyage en terre camerounaise, la dizaine d’experts à la faveur de leur séjour en terre camerounaise du 3-7 septembre prochain ,a évoqué son agenda :l’inauguration d’un Centre d’Excellence le 7 de ce mois et la participation à un programme de femmes rurales dans le Littoral.La famille s’élargit du Cacao camerounais s’élargit désormais avec la venue de l’Association Relais Dessert dans la perspective de la conquête du marché japonais, hors mis les partenaires habituels que sont les Chocolatiers Engagés de France .

Le Cameroun espère que le Cacao standard va également évoluer de manière favorable. Dans la perspective du lancement de la nouvelle campagne cacaoyère 2023-2024 à Ngomedjap dans la région du Centre le 07 septembre 2023 par le Chef du département ministériel chargé des questions commerciales, cette bonne nouvelle pour les producteurs et l’économie nationale annonce une embellie dans la filière . C’est l’une des retombées palpables des efforts entrepris par le Gouvernement Camerounais en collaboration avec ses partenaires à l’instar du Club des Chocolatiers de France dont la délégation ce jour s’est agrandie avec l’entrée d’autres meilleurs Chocolatiers du monde dont les meilleurs ouvriers de France.

La délégation va par ailleurs participer au programme des femmes rurales du Littoral et à la pause de la première pierre du Centre d’Excellence de Nkolossang. « Cette inauguration vise à aider à valoriser le cacao, permettre aux clients d’où vient le chocolat et le cacao camerounais ». Selon Daniel Mercier, le but de leur périple aussi est de montrer ce que fait le Cameroun, voir l’état d’avancement du Centre d’Excellence d’Akomnyada toujours dans le Centre. « Ce qui est fait au Cameroun avec les chocolatiers Français ressemble à nos valeurs. Ils veulent aider les femmes rurales dans leur travail quotidien » a déclaré le président de l’Association Relais Dessert International Vincent Guerlais .

Constituée d’une quinzaine de nationalités, Jean Paul Hévin Artisan -créateur Paris-Japon s’est dit très séduit comme d’autres membres de la délégation, par la solidarité et l’hospitalité des Camerounais. « Nous sommes heureux de constater que vous êtes toujours là, je salue la création des Centres d’Excellence. La courbe est ascendante, 1940 F CFA le kg de cacao issu des Centres d’Excellence. L’ouverture sur le japon est une bonne initiative. Il faut que ce prix soit un élément d’incitation à continuer de travailler. Nous irons hors de l’Europe, vers le marché Asiatique : le Japon ».