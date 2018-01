Cachemire: 4 policiers tués dans l’explosion d’une bombe

Quatre policiers sont morts samedi au Cachemire indien dans l’explosion d’une bombe posĂ©e par des militants islamistes prĂ©sumĂ©s, a rapportĂ© la police, soit six jours Ă peine après une attaque de rebelles dans la rĂ©gion, tuant quatre soldats.

Les policiers Ă©taient en patrouille quand l’engin explosif improvisĂ© (EEI) s’est dĂ©clenchĂ©, Ă une cinquantaine de kilomètres de la ville de Srinagar, capitale de l’État indien du Jammu-et-Cachemire, dans le nord du pays.

« Explosion d’EEI Ă Sopore. 4 policiers martyrs. » a indiquĂ© sur Twitter la police du Jammu-et-Cachemire.

La bombe a Ă©tĂ© posĂ©e près d’un commerce par des militants, lors d’une grève organisĂ©e par des sĂ©paratistes, ont affirmĂ© The Press Trust of India et d’autres mĂ©dia indiens.

Ce dernier incident survient en pleine montĂ©e de violence dans cette rĂ©gion Ă la souverainetĂ© disputĂ©e entre l’Inde et le Pakistan.

Le 31 dĂ©cembre, quatre militaires indiens Ă©taient tuĂ©s par des militants armĂ©s lors de l’assaut d’un camp paramilitaire Ă l’extĂ©rieur de Srinagar.

En 2017, au moins 206 activistes prĂ©sumĂ©s, 78 membres des forces de sĂ©curitĂ© indiennes et 57 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s au Cachemire, soit l’annĂ©e la plus meurtrière en une dĂ©cennie dans la rĂ©gion.

New Delhi accuse rĂ©gulièrement le Pakistan d’envoyer des militants de l’autre cĂ´tĂ© de la frontière du Cachemire, pour s’en prendre aux forces indiennes. Islamabad dĂ©ment les accusations, prĂ©textant ne fournir qu’un soutien moral et diplomatique Ă la lutte des Cachemiris pour l’autodĂ©termination.

Le Cachemire a Ă©tĂ© divisĂ© entre l’Inde et le Pakistan Ă la fin de la colonisation britannique. Les deux pays rivaux revendiquent le territoire entier, ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© la cause de deux des trois guerres qui les ont opposĂ©s depuis l’indĂ©pendance en 1947.

Les groupes rebelles comme le JeM rĂ©clament soit l’indĂ©pendance, soit le rattachement au Pakistan et sont en lutte permanente depuis 1989 contre environ un demi-million de soldats indiens dĂ©ployĂ©s sur le territoire.

Cette guerre larvée a fait en près de 30 ans des dizaines de milliers de morts, principalement des civils.