Caf Awards 2018 : 34 joueurs nominés dont 4 Sénégalais

La Confédération africaine de football (Caf), dont le site a été visité vendredi à APA, a rendu publique une liste de 34 joueurs et 15 joueuses nominés pour les récompenses de la Caf Awards 2018.L’Egyptien Mohamed Salah, les Sénégalais Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l’Algérien Riyad Mahrez sont, entre autres, les nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Mané et Salah, les deux attaquants de Liverpool (Premier League anglaise) et Koulibaly, le défenseur central de Naples (Série A italienne) font figure de favoris.

Le vainqueur du titre de meilleur joueur africain de l’année sera choisi par le Comité technique et de développement de la Caf, les experts médias, les légendes et entraîneurs des quarts de finalistes de la Ligue africaine des Champions et de la Coupe de la Caf, les entraîneurs et capitaines des 54 associations membres.

Pour le titre de meilleur jeune de l’année, le sociétaire de Rennes Ismaïla Sarr, porte-étendard du Sénégal sera en concurrence avec Achraf Hakimi (Maroc), Franck Kessie (Côte d’Ivoire), Wilfried Ndidi (Nigeria), André Onana (Cameroun) et Mahmoud Benhalib (Maroc).

Pour sa part, Aliou Cissé, l’entraîneur des Lions du Sénégal aura certainement son mot à dire dans la lutte pour le titre de meilleur entraîneur équipe masculine de l’année. Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie, Nicolas Dupuis de Madagascar et Florent Ibenge, coach de l’AS Vita Club et sélectionneur de la République démocratique du Congo sont de sérieux prétendants.

Pour les catégories du meilleur jeune de l’année et de l’entraîneur équipe masculine de l’année, le Comité technique et de développement de la Caf, les experts médias, les légendes et entraîneurs des quart de finalistes de la Ligue africaine des Champions et de la Coupe de la Caf se chargeront des votes.

Le gala de remise des prix des CAF Awards, qui se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar, est un moment d’hommage aux footballeurs, officiels et administrateurs qui se sont distingués au cours de l’année considérée.