La CAF a publié la première liste des nominés pour les CAF Awards 2022 qui se tiendront le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc.

Les CAF Awards 2022 se tiendront avant la finale de la compétition féminine phare de l’Afrique, laCoupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2022 prévue du 02 au 23 juillet 2022. L’événement coïncide également avec l’anniversaire des deux ans du lancement de la stratégie de la CAF pour le football féminin.

Pour s’arrimer au Ballon d’Or France Football, la Confédération africaine de football (CAF) a donc également changé sa formule de désignation du titre de meilleur joueur africain. Concrètement, quelques aspects du titre de Meilleur joueur ont changé. La première étant le calendrier. Si la périodicité reste la même, il ne s’agira plus de nommer le meilleur footballeur africain au mois de décembre ou janvier mais après chaque saison. C’est la mesure la plus importante (et la plus logique) de la réforme.

Pour la plus belle des récompenses, à savoir titre de meilleur joueur de l’année, le Cameroun, troisième à la Can 2021, est représenté par trois joueurs, Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa et Karl Toko Ekambi. Un de ces trois Lions peut-il être dans le top cinq ? Difficile à dire. Une seule constance, le sénégalais Sadio Mané, le leader des Lions de la Téranga, champion d’Afrique, est grandissime favori.

Les nominés dévoilés couvrent principalement les catégories masculines, à savoir Joueur de l’année, Joueur interclubs de l’année, Jeune joueur de l’année, Équipe nationale de l’année et Club de l’année. Les nominées pour les catégories féminines seront annoncées en temps opportun.

Un panel composé d’experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes a décidé de la liste dans différentes catégories en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022.

Les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d’entraîneurs principaux et de capitaines des associations membres ainsi que des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs.

Liste complète des nominés : (par ordre alphabétique des associations membres) :

Joueur de l’année (Hommes) :

Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

Bertrand Traore (Burkina Faso & Aston Villa)

Blati Toure (Burkina Faso & Pyramides)

Edmund Tapsoba (Burkina Faso & Bayer Leverkusen)

Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun & Naples)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Lyon)

Vincent Aboubacar (Cameroun & Al Nassr)

Youssouf M’Changama (Comores & Guingamp)

Franck Kessie (Côte d’Ivoire & AC Milan)

Sebastien Haller (Côte d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Abdelmonem (Égypte & Al Ahly)

Mohamed ElNeny (Égypte & Arsenal)

Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)

Mohamed Shenawy (Égypte & Al Ahly)

Musa Barrow (Gambie & Bologne)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)

Hamari Traore (Mali & Rennes)

Yves Bissouma (Mali & Tottenham Hotspur)

Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain)

Sofiane Boufal (Maroc & Angers)

Yahya Jabrane (Maroc & Wydad Athletic Club)

Yassine Bounou (Maroc & Séville)

Moses Simon (Nigeria & Nantes)

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Sénégal & Naples)

Nampalys Mendy (Sénégal & Leicester City)

Sadio Mane (Sénégal & Bayern Munich)

Saliou Ciss (Sénégal & Nancy)

Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)

Joueur interclubs de l’année (hommes) :

Bandile Shandu (Orlando Pirates)

Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns)

Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates)

Riad Benayad (ES Sétif)

Tiago Azulao (Petro Atletico)

Karim Konate (ASEC Mimomas)

Ali Maaloul (Al Ahly)

Aliou Dieng (Al Ahly)

Mohamed Shenawy (Al Ahly)

Mohamed Sherif (Al Ahly)

Percy Tau (Al Ahly)

Morlaye Sylla (Horoya)

Achraf Dari (Wydad Athletic Club)

Yahya Jabrane (Wydad Athletic Club)

Zouhair El Moutaraji (Wydad Athletic Club)

Mouhcine Moutouali (Raja Club Athletic)

Issoufou Dayo (RS Berkane)

Youssou El Fahli (RS Berkane)

Victorien Adebayor (Niger & Union Sportive Gendarmerie Nationale)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Sportive de Tunis)

Jeune joueur de l’année (hommes) :

Dango Ouattara (Burkina Faso & Lorient)

Karim Konate (Côte d’Ivoire & ASEC/RB Salzburg)

Jesus Owono (Guinée équatoriale & Alaves)

James Gomez (Gambie & AC Horsens)

Kamaldeen Sulemana (Ghana & Rennes)

Ilaix Moriba Kourouma (Guinée & Valence)

El Bilal Toure (Mali & Reims)

Akinkunmi Amoo (Nigeria & FC Copenhagen)

Pape Matar Sarr (Sénégal & Metz)

Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)

Entraîneur de l’année (hommes) :

Mandla Ncikazi (Orlando Pirates)

Kamou Malo (Burkina Faso)

Amir Abdou (Comores)

Carlos Quieroz (Égypte)

Pitso Mosimane (Al Ahly)

Tom Saintfiet (Gambie)

Florent Ibenge (RS Berkane)

Vahid Halilhodzic (Maroc)

Walid Regragui (Wydad Athletic Club)

Aliou Cisse (Sénégal)

Équipe nationale de l’année (hommes) :

Burkina Faso

Cameroun

Comores

Égypte

Guinée Equatoriale

Gambie

Mali

Maroc

Sénégal

Tunisie

Club de l’année (hommes) :

Orlando Pirates (Afrique du Sud)

ES Sétif (Algérie)

Petro Atletico (Angola)

TP Mazembe (RD Congo)

Al Ahly (Égypte)

Ahli Tripoli (Libye)

Al Ittihad (Libye)

Raja Club Athletic (Maroc)

RS Berkane (Maroc)

Wydad Athletic Club (Maroc