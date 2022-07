CAF Awards : la camerounaise Ajara Njoya finaliste chez les dames

Mohamed Salah, Sadio Mané et Edouard Mendy sont finalistes pour le prix de joueur africain de l’année.

La Confédération africaine de football (Caf), après une première liste de 30 nominées, a publié ce mardi 19 Juillet 2022, la liste des 3 joueuses retenues pour le titre de meilleure joueuse de l’année. Ce sera entre la Nigériane Asisat Oshoala, la Camerounaise Ajara Nchout Njoya ou la Zambienne Grace Chanda.

La cérémonie des CAF Awards aura lieu à Rabat, au Maroc, jeudi soir. Y seront remis plusieurs trophées, notamment celui de Joueur de l’année. Déjà récompensé en 2019, Sadio Mané fait figure de grandissime favori après son titre de champion d’Afrique et sa belle saison à Liverpool, avec qui il a remporté la League Cup et la FA Cup, et atteint la finale de la Ligue des champions.

Les deux autres finalistes se nomment Mohamed Salah, qui avait décroché le gros lot en 2017 et 2018, ainsi qu’Edouard Mendy. Nommés à leurs côtés dans la liste initiale Riyad Mahrez, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Sébastien Haller, Naby Keïta, Achraf Hakimi et Kalidou Koulibaly restent donc à quai.

Le trophée n’avait pas été décerné en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Dans les autres catégories, le titre d’entraîneur de l’année en football masculin se jouera entre le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, celui de l’Égypte Carlos Queiroz et Walid Regragui (Wydad Athletic Club). Le Tunisien Hannibal Mejbri, l’Ivoirien Karim Konaté et le Sénégalais Pape Matar Sarr prétendront à celui de Jeune joueur de l’année.