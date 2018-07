Californie: alerte rouge et évacuations après une série d’incendies

Les autorités locales ont placé la Californie en alerte rouge et ordonné plusieurs évacuations dimanche après une série d’incendies qui ont ravagé des centaines d’hectares, attisés par des vents violents et de hautes températures.

Le dernier incendie, le « County Fire », qui s’était déclenché samedi dans le comté de Yolo au Nord-Est de San Francisco, s’étendait sur 9.000 hectares dimanche après-midi sans pouvoir être maîtrisé, selon les autorités californiennes.

Plus de 100 camions et une dizaine d’hélicoptères sont mobilisés pour éteindre le brasier qui s’est étendu au comté voisin de Napa dimanche après-midi.

Un autre incendie, le « Pawnee Fire », dans le comté de Lake, qui a embrasé 5.726 hectares, était maîtrisé à 73% dès dimanche. Le « Waverly Fire » dans le comté de San Joaquin, s’étendait lui à 4.977 hectares et était maîtrisé à 75%.

Les incendies de l’année dernière ont été les plus meurtriers de l’histoire de la Californie.

Parmi eux, le « Thomas Fire », qui a sévi dans le secteur de Santa Barbara en décembre, a été désigné comme le troisième incendie le plus destructeur depuis 1932, après avoir causé la mort de deux personnes, détruit plus de 1.000 bâtiments — y compris des maisons de plusieurs millions de dollars — et enflammé plus de 104.000 hectares.

Les incendies d’octobre dans la région viticole des vallées de Napa et Sonoma, au Nord de San Francisco, ont tué 40 personnes, rasé près de 100.000 hectares de forêts et garrigues, et détruit plus de 7.000 bâtiments et maisons.