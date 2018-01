Californie: au moins 13 morts dans des coulées de boue

Au moins 13 personnes ont été tuées à Montecito, près de Los Angeles, dans des coulées de boue qui ont emporté des maisons dans le sud de la Californie, frappé par une forte tempête, a annoncé la police locale mardi.

« Nous sommes tristes d’annoncer que 13 morts sont confirmĂ©es après la tempĂŞte qui a traversĂ© la rĂ©gion hier soir », a annoncĂ© Bill Brown, le shĂ©rif du comtĂ© de Santa Barbara, lors d’une confĂ©rence de presse.

Plus tĂ´t dans la journĂ©e, les pompiers du comtĂ© de Santa Barbara (SBCFD) avaient indiquĂ©, sans donner plus de dĂ©tails, que des corps avaient Ă©tĂ© retrouvĂ©s dans la boue lors d’une opĂ©ration de secours Ă Montecito, au nord-ouest de Los Angeles, ont indiquĂ© les mĂ©dias.

Le SBCFD a tweetĂ© qu’il utilisait des chiens pour chercher de possibles victimes Ă un endroit oĂą se trouvaient plusieurs maisons avant que de fortes pluies ne s’abattent et provoquent des glissements de terrain.

Il a Ă©galement postĂ© sur son compte Twitter plusieurs photos montrant des quartiers envahis par la boue –parfois Ă hauteur de taille en Ă©paisseur–, des maisons arrachĂ©es de leurs fondations et des routes rendues impraticables par la boue ou des arbres Ă terre.

L’autoroute 101, qui longe la cĂ´te Pacifique, Ă©tait notamment inaccessible sur une cinquantaine de kilomètres.

« Les pompiers ont sauvé une fille de 14 ans qui a été coincée pendant plusieurs heures dans une maison détruite de Montecito », ont-ils ajouté.

Le comtĂ© de Ventura a reçu la plus grosse quantitĂ© de pluie avec 13 centimètres cumulĂ©s, d’après les services mĂ©tĂ©orologiques de Los Angeles.

La plupart des zones affectĂ©es par ces coulĂ©es de boue ont Ă©tĂ© dĂ©vastĂ©es en dĂ©cembre par l’incendie « Thomas », le plus destructeur en surface brĂ»lĂ©e de l’histoire de la Californie. Il n’y a dĂ©sormais plus de vĂ©gĂ©tation pour absorber l’eau et retenir les sols.