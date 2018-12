CAMAIR-CO dément être suspendue par l’IATA

La Compagnie nationale du transport aérien du Cameroun (CAMAR-CO) a démenti, par voie de communiqué signé de son directeur général Ernest Dikoum dont APA a obtenu copie mercredi, sa suspension pour une période d’un an de l’Association internationale du transport aérien (IATA) étant donné que « le processus de renouvellement de sa certification E-IOSA est en cours ».L’entreprise précise que « la mise en œuvre du calendrier post-audit IOSA de la compagnie ayant coïncidé avec la date d’expiration de sa précédente certification qui était le 28 novembre 2018, CAMAIR-CO dispose de 120 jours calendaires à compter de cette date pour clore son audit, afin d’être réintégrée dans le registre IOSA, conformément aux dispositions du chapitres 7 du Manuel du programme IOSA ».

En tout état de cause, « les progrès accomplis dans ce sens sont rassurants pour la suite », assure-t-on.

Fort de cela, « CAMAIR-CO s’inscrit en faux contre les rumeurs malveillantes sur le processus de renouvellement de sa certification IOSA, lesquelles sont propagées depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et par certains individus mal intentionnés avec la volonté manifeste de nuire à sa bonne réputation », a insisté la direction générale.

Dans ce contexte, la compagnie tient par ailleurs à rappeler que ses opérations sont faites « en toute sécurité et sûreté conformément aux normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et la réglementation nationale en vigueur ».

Selon de fiables informations, l’identification et la fermeture des écarts constituent un passage obligé pour toutes les compagnies aériennes qui effectuent des programmes IOSA.

A en croire les dirigeants de cette entreprise publique, jusqu’à ce jour « le système Intellex n’affiche aucun élément négatif susceptible de mettre en péril le renouvellement de sa certification E-IOSA 2018 de la CAMAIR-CO ».

D’après des sources, au terme de l’audit fin août 2018, des écarts ont été relevés, et un calendrier de la phase post-audit a été élaboré.

Les travaux de cette phase sont renseignés dans le système de qualité d’IATA Intellex dans lequel CAMAIR-CO, le cabinet d’audit AQS et IATA « interagissent pour la fermeture des écarts qui se sont fait par la validation de manière chronologique des éléments fournis par la compagnie ».

Selon la compagnie, c’est en novembre 2017 que le processus de renouvellement de sa certification a été enclenché.

En vigueur depuis 2001, la certification IOSA est un programme de l’IATA permettant d’évaluer les systèmes de gestion et de contrôle opérationnels des compagnies aériennes.