Cambodge: le chef de l’opposition reste derriÃ¨re les barreaux

La justice cambodgienne a refusĂ© jeudi la demande de libĂ©ration sous caution du chef de l’opposition, autorisĂ© pour la première fois depuis son arrestation en septembre Ă sortir de prison pour l’audience, a indiquĂ© son avocat.

AccusĂ© de « trahison et espionnage », Kem Sokha Ă©tait Ă la tĂŞte du Parti du sauvetage national du Cambodge (Cambodia National Rescue Parti, CNRP), qui a Ă©tĂ© dissous après son arrestation Ă quelques mois d’Ă©lections cruciales pour le pays dirigĂ© depuis 33 ans par l’inamovible Premier ministre Hun Sen.

Depuis, les Etats-Unis et l’Union europĂ©enne ont suspendu leur assistance pour dĂ©noncer les manĹ“uvres d’Hun Sen pour se maintenir au pouvoir.

« Kem Sokha a Ă©voquĂ© ses problèmes de santĂ© et je regrette que la cour n’en ait pas tenu compte », a expliquĂ© Choung Chou Ngy, son avocat prĂ©cisant que ce dernier souffrait d’hypertension et de diabète et que sa santĂ© « s’Ă©tait Ă©normĂ©ment dĂ©gradĂ©e ».

La cour a expliquĂ© qu’il devait rester en dĂ©tention « pour sa propre sĂ©curité », a-t-il ajoutĂ©.

Des dizaines de policiers avaient Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s autour du tribunal dans Phnom Penh empĂŞchant la presse et les proches de Kem Sokha d’assister Ă l’audience. La mère de l’opposant âgĂ©e de 92 ans qui avait fait le dĂ©placement a Ă©clatĂ© en sanglots en constatant qu’elle ne pourrait pas voir son fils.

Plusieurs parlementaires d’opposition appellent la communautĂ©internationale Ă envisager des sanctions commerciales ou financières contre le gouvernement de Hun Sen, qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’immenses programmes d’aides au dĂ©veloppement pour soutenir sa marche vers l’Ă©conomie de marchĂ© et la dĂ©mocratie.

En 2013, lors des dernières lĂ©gislatives, l’opposition de ce pays de 15 millions d’habitants avait dĂ©noncĂ© des fraudes. Elle avait rĂ©ussi Ă organiser de grandes manifestations anti-Hun Sen après le scrutin.