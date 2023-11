Cameroon Television Awards valorise l’excellence des acteurs de la télévision

Une conférence de presse a été organisée le 16 novembre 2023 au ministère de la Communication pour annoncer l’organisation d’une cérémonie de remise de prix aux acteurs de la télévision.

Ce sera la première fois, depuis l’arrivée de la télévision au Cameroun, que les acteurs impliqués dans la chaîne de production et de diffusion de ce support soient récompensés. La Cameroon Television Awards (CTA), portée par Yolande Bodiong, entend valoriser l’excellence de la télévision camerounaise. La promotrice indique qu’il s’agit de célébrer ‘’l’excellence de la télévision camerounaise’’. Car, « depuis 40 ans que la télévision existe au Cameroun, jamais on a récompensé les hommes et les femmes de la télévision camerounaise. Or, il y a un travail énorme qui est fait. » L’évènement se déroulera le 16 décembre 2023 au palais des Sports de Yaoundé sous le patronage du ministère de la Communication. 17 chaînes de télévision ayant l’autorisation de fonctionner du ministère de la Communication sont en compétition.

A travers cet évènement en perspective, les initiateurs du CTA entendent envoyer un message fort à la jeunesse : « afin de lui montrer le chemin et lui dire que quand on arrive dans ce métier, il y a des canons, des modèles qu’il faut suivre pour éviter de virer dans tout ce qui peut ramener quelque chose de négatif. » Aux potentiels promoteurs de la télévision, Yolande Bodiong insiste sur la nécessité de formaliser la ou les télévisions à naître.

Message aux autorités

Le message de la promotrice des CTA à l’endroit des autorités intervient comme cri de détresse et doléance. Yolande Bodiong formule : « C’est bien qu’on ait plusieurs chaînes de télévisions, mais c’est aussi important que les chaînes de télévision privées en particulier soient accompagnées pour donner le meilleur. Parce que nous sommes en train d’être envahis par les chaînes de télévision étrangères avec des contenus qui ne nous ressemblent pas et qui vont parfois à l’encontre de nos valeurs. » Elle précise par ailleurs que les Awards concernent exclusivement les télévisions camerounaises, « à ne pas confondre avec les chaînes de télévision panafricaines ».

Pour les CTA, les votes ont d’ores et déjà commencé en ligne sur les réseaux sociaux et le site internet dédiés à l’évènement, Cameroon Television Awards et www.cta.mymaraboo.com. 17 chaînes de télévision en compétition, 32 catégories dont les quotidiennes qui sont les matinales, les access day, appelées les 10-12, les vespérales, les magazines de sport, de santé, les magazines féminins, les magazines jeunesse et même le cinéma.