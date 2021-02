Bernard Okalia Bilaï dit tenir des informations selon lesquelles le CHAN est en train de ramener les séparatistes « à la raison ».

Il en est convaincu, « même ceux qui disent qu’ils nous combattent, ils suivent les matchs et ils sont contents des lions ». « Ils », se sont les combattants séparatistes actifs dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Pour rassurer de ce que la sécurité sera de mise lors du match Cameroun-Maroc comptant pour la première demi-finale du CHAN, et qui se joue à Limbe dans la région du Sud-ouest, le gouverneur ne fait pas l’économie de son assurance. « Je crois que le football est en train de les ramener à la raison, parce que les informations que j’aie c’est que tous oublient même les menace et ils suivent les Lions ». Le plus haut responsable de la région du Sud-ouest s’exprimait ainsi ce 2 février sur les antennes du Poste national.

Pour lui, « le football est ce qui a toujours réuni les Camerounais de toutes catégories de tous les bords sociaux et politiques ». Aussi émet-il ce vœu : « nous voulons que le match de demain sonne la fin des turbulences dans le Sud-ouest. Que cela sonne la fin de tout ce que nous avons vécu de malheureux et de triste ». Il en profite pour rappeler que « toute la population participe à la sécurité. Et c’est le plus important, parce que quand nous avons la population avec nous, nous sommes renseignés et les mesures prises sont adaptées aux menaces ».

Les milices séparatistes dans la région du Sud-ouest avaient menacé de perturber le déroulement de la compétition. Quelques jours avant l’ouverture du CHAN, un attentat à la voiture était perpétré dans non loin du stade de Limbe, l’une des villes abritant des matchs de ce tournoi. L’attaque n’a pas fait de victimes.