Cameroun : 100 millions de FCFA pour soutenir l’incubateur de l’Université de Bamenda

L’accord a été signé entre le ministère des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et l’Université de Bamenda le 14 novembre 2023.

Un convention entre le ministère des PME et l’Université de Bamenda, permet à l’institution universitaire de bénéficier de 100 millions de FCFA pour soutenir l’incubateur de l’établissement. Cette convention signée dans la salle de réunion de l’Immeuble de l’Emergence à Yaoundé le 14 novembre année courante s’inscrit dans le cadre de la promotion et du développement de l’entrepreneuriat. Il vise la promotion et la diffusion de la culture d’entreprise ; le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans le cadre de la définition et l’implémentation des programmes et instruments de formation dans le domaine de l’entrepreneuriat, ainsi que de la modernisation et de la gestion des PME.