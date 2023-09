Cameroun : 100 millions FCFA pour 43 projets d’investissement public

Comité Technique Interministériel d’Experts chargés de l’examen des dossiers de maturité des projets d’investissement public soumis par les Maîtres d’Ouvrages (COTIE) s’est réuni le 06 septembre 2023 à Yaoundé.



Les cinquième et sixième sessions du Comité Technique Interministériel d’Experts chargés de l’examen des dossiers de maturité des projets d’investissement public soumis par les Maîtres d’Ouvrages (COTIE) qui se tiennent du 06 au 07 septembre 2023, ont pour objectif d’évaluer le niveau de maturation de 43 projets d’investissement public d’un coût supérieur ou égal à 100 millions de FCFA, préparés par les Maîtres d’Ouvrages.

Selon le ministère de l’Economie, le ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la Planification, Paul TASONG a relevé que « le nombre relativement important des projets à examiner pendant deux jours, impose que nous renforcions l’esprit de transparence, d’objectivité et de responsabilité qui guide nous travaux ».

Parmi les projets soumis à l’examen de ces cinquième et sixième sessions du COTIE on y retrouve dans le secteur de l’agriculture et du développement rural : le Renforcement du stock de sécurité de l’office céréalier par l’acquisition et la distribution de 10 000 tonnes de céréales, la Réhabilitation des champs semenciers et l’Appui à la modernisation de la production des plants performants de cacaoyers au sein des coopératives.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur : les projets de constructions des universités nouvellement créées dont celles de Garoua, Bertoua et Ebolowa. Sur le plan de la santé on peut citer la construction et l’équipement d’un hôpital gastro-pneumologique à Yaoundé /Jamot et d’un hôpital Jamot annexe à Mfou.

Il convient de rappeler que d’après le décret suscité, « le processus de maturation des projets d’investissement public a notamment pour but: d’avoir une bonne lisibilité et une maîtrise des projets d’investissement public, notamment en ce qui concerne: la localisation du projet, les procédés d’exécution, les spécifications techniques, la durée d’exécution, le coût, le planning prévisionnel et le suivi évaluation; d’accroître l’efficacité de la dépense publique; d’améliorer les performances des administrations publiques; de promouvoir la gestion axée sur les résultats; d’atteindre les objectifs fixés par les politiques publiques pour un relèvement substantiel des indicateurs de développement humain ».