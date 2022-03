La signature de convention de partenariat a eu lieu le 21 février 2022 à Douala.

Le président du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), Célestin Tawamba et le directeur du Centre européen pour le leadership et l’éducation à l’entrepreneuriat (Eclee), Mahamoudou Salouhou, ont signé une convention permettant d’offrir 1 000 bourses de formation certifiante aux entreprises camerounaises.

« Cette convention porte sur le renforcement des capacités des chefs d’entreprises du portefeuille du Gicam et leurs collaborateurs à l’entreprenariat à fort impact économique et social dans une approche soucieuse de la protection de l’environnement », selon le Gicam.

Les objectifs spécifiques de ce partenariat portent sur la formation des chefs d’entreprises et de leurs employés à l’utilisation des outils innovants de management stratégique et opérationnels, l’identification des entreprises à fort potentiel d’impact économique et social, la mise en relation des adhérents du Gicam avec les entrepreneurs étrangers du réseau ECLEE.

Aussi, il sera question de l’orientation des chefs d’entreprises dans l’acquisition des équipements de production adéquats, l’identification des opportunités de financement des projets, la contribution à l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de levées de fonds pour les projets, l’accompagnement à la certification professionnelle des personnes et des entreprises.

En rappel, le Centre européen pour le leadership et l’éducation à l’entrepreneuriat est un institut indépendant de formation qui prône l’innovation pédagogique pour l’employabilité et la non-discrimination.

Depuis 2004, aux États-Unis, et 2006 en France, ce Centre développe des outils et des méthodologies d’accompagnement des acteurs et des territoires afin de favoriser le développement économique et les politiques d’égalité.