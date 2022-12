Cameroun : 12.5 millions de FCFA à cinq PME

C’était à l’occasion de la 2ème édition de CBT Champions, organisée par la Société de Presse et d’édition du Cameroun (Sopecam).

5 lauréats ont reçu des accompagnements financiers de la part de la Sopecam allant de 5 millions à 1 million de FCFA.

L’initiative de la Société de presse et d’édition du Cameroun (Sopecam), vient de dévoiler les lauréats de la 2e édition de ce concours qui promeut la production locale. Sur les 10 candidats présélectionnés dans les domaines de l’agroalimentaire, la promotion des matériaux locaux et la cosmétique, 5 ont obtenu le graal à Yaoundé le 8 décembre 2022.

Le premier prix de la catégorie Champion d’or, accompagné d’une cagnotte de 5 millions de FCFA, d’un trophée et d’un diplôme, a été remporté par Aurora Building Materials Co Ltd, spécialisée dans la production de briques de terre cuite et autres matériaux de construction. Le deuxième prix Champion d’argent, constitué d’un chèque de 3,5 millions de FCFA, d’un trophée et d’un diplôme, a été décerné à MJC Shoes, entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussure en cuir.

L’entreprise Rehoboth, spécialisée dans la production et la transformation du miel a reçu le troisième prix Champion de bronze accompagné d’un chèque de 2 millions de FCA. Le quatrième prix baptisé Prix spécial du Jury et le cinquième prix du nom de prix de meilleur espoir à une PME, accompagné chacun d’un chèque d’une valeur d’un million de FCA ont été remporté respectivement par les entreprises Fop’s Color, spécialisée dans la production de craie et Foods and Beverages Engineering spécialisée dans la filière anacarde.

Les entreprises distinguées sont majoritairement investies dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de la transformation du cuir, qui constituent des piliers importants de la stratégie nationale de développement 2020-2030.