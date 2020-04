Cameroun/Covid-19 : 40 millions de FCFA pour soutenir les footballeurs locaux

La Fédération camerounaise de football sur les pas de Samuel Eto’o, avec une dotation financière aux footballeurs des championnats locaux de Ligue 1 et 2.

Après la lettre de réconfort aux joueurs des sélections nationales, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) se penche sur le sort des joueurs des championnats locaux confrontés au Covid-19. Un « appui spécial » d’environ 40 millions de francs CFA selon le site Orange Football Club, leur sera réparti dans les prochains jours.

Dans un communiqué du 17 avril, le secrétaire général de la Fécafoot, donne 24 heures à chaque club pour transmettre la liste de ses joueur(e)s et encadreur(e)s. Il s’agit, précise Benjamin Didier Banlock, des joueurs et encadreurs des clubs de Ligue 1et 2. Respectivement 20 joueuses et encadreurs de chaque formation de la première Ligue féminine et à 25 joueurs et encadreurs de chaque club de première et deuxième division masculine.

L’initiative tombe au moment où la fondation Samuel Eto’o remet des dons à cinquante mille ménages et aux sportifs camerounais dans les villes de Buea, Yaoundé, Douala et Bafoussam. Des dons composés de savons, des gels et plusieurs produits alimentaires.

En rappel, la Crise du Covid-19 a occasionné la suspension des championnats locaux de football. Plusieurs joueurs se retrouvent par conséquent sans salaires, comme le déplore le Syndicat national des footballeurs camerounais (Synafoc), conduit par l’ancien Lion Indomptable Geremi Njitap.