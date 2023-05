Cameroun-14 péages automatiques : 59,01% de réalisation sur 7 sites

Les sites en travaux sont ceux de Mbankomo, Boumnyebel, Edéa, Tiko, Mbanga, Nkometou et Nsimalen.

59,01% de taux de réalisation sur sept sites. Ceci représente une amélioration de 19,01% par rapport au mois de mars 2023, pour une consommation des délais qui s’établit à 70,73% soit 302 jours/427 jours. Le ministère des Travaux publics souligne que cette première phase s’étendra sur 14 mois tandis que la seconde phase prendra 10 mois pour une durée totale de la phase de construction de 24 mois.

Sur tous les sites, les travaux de conception, travaux préliminaires, et de dégagements sont réalisés à 100%, les aménagements du bâtiment du centre d’exploitation sont effectués. Pour ce qui est des gares de péage, les terrassements généraux, le gros œuvre des bâtiments des gares de péage et les ouvrages hydrauliques sont exécutés à 100%, la chaussée en céton continue (BC5 ep 20cm) est réalisée à 85%, les travaux d’assainissement hors plateforme sont exécutés à 60 % et d’autres prestations, à l’instar des finitions (enduits, carreaux, portes, fenêtre, électricité, plomberie), de la réalisation des Îlots et cabines et travaux de raccordement aux réseaux, se poursuivent.

Selon le planning des travaux, les équipements de péage sont en cours d’acquisition et leur livraison est prévue pour le 15 mai 2023.

La phase 2, qui consiste en la construction des sept postes de péage restant, démarrera immédiatement dès l’achèvement de la phase 1. Elle concerne les sites de Bafia, Bayangam, Foumbot, Dschang, Santa, Bandja et Manjo et s’achèvera en juillet 2024.

Avec ce projet, le gouvernement camerounais espère mieux sécuriser les recettes du péage. Car la manipulation du cash qui prévaut jusqu’ici ouvre souvent la voie aux détournements de fonds publics. Ce qui cause des pertes pour le trésor.