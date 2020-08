La plupart des districts de santé sont touchés par l’épidémie. La ville de Kribi compte le plus grand nombre de décès. Suivi de Gashiga et Kolofata à l’Extrême-Nord du pays.

Une épidémie masquée derrière la pandémie du Covid-19. La rougeole ne s’impose pas de barrière au moment où la grande attention est focalisée sur le Coronavirus. Au Cameroun, 1423 cas confirmés de rougeole et 13 décès ont déjà été enregistrés.

Kribi dans le Sud est la ville la plus affectée avec 4 décès. Suivi de Gashiga et Kolofata dans l’Extrême-nord avec 2 morts. Betaré Oya, Awae, Ngaoundal, Ngong et Guidiguis compte chacune un décès. Selon un cadre du programme élargi de vaccination (PEV), 50% des cas sont compris entre 9-59 mois et 74% des cas confirmés ne sont pas vaccinés.

Sur l’ensemble du territoire, 79 Districts de Santé (DS) sur 189 sont en épidémie de rougeole dans 8 régions. Seules les DS des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n’en sont pas affectées. De mars à juillet 2020, les autorités sanitaires ont organisé des ripostes vaccinales locales dans 44 DS sur 79(56%) dans les régions du Centre, Extrême-Nord, Adamaoua, Nord, Est et Sud. 245 572 enfants sur 622 264 ont ainsi été vaccinés. Soit une couverture vaccinale de 39% seulement.

A côté de la rougeole, près de 80 000 enfants n’ont pas été vaccinés au Pentavalent (Penta 3) qui protège contre cinq infections majeures dont la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et l’hépatite B. Pour cause, la faible fréquentation des hôpitaux ces cinq derniers mois. Des parents évoquent la crainte de se faire contaminer au Covid-19 et la restriction des déplacements imposés dans le cadre de la riposte contre la pandémie. Sur ce dernier point, même les agents de vaccination sensés parcourir les quartiers en ont souffert.

Soulignons que pour l’OMS, la vaccination permet d’éviter 2 à 3 millions de décès par an.