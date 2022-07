Cameroun : 15 milliards de F pour la construction des magasins de stockage au Port de Douala

Ce projet sera réalisé par le Groupe Turc Erdem, qui n’est pas à son premier marché au Port Autonome de Douala (PAD).

« Le Directeur Général du PAD, Cyrus Ngo’o et la Société de Gestion des Magasins Portuaires (SGMP) du groupe turque Erdem chargée de la construction de nouveaux magasins cales du Port de Douala-Bonabéri et Afriland First Bank paraphaient la Convention de financement de ce projet d’un coût global de 15 966 507 136 (Hors taxes hors intérêts bancaires) », a souligné ce jour le PAD. il s’agit en effet d’un contrat d’accord signé entre les trois parties en 2021.

Les travaux ont été lancé le 07 juillet. « le chantier est lancé. Cyrus Ngo’o était sur le site et a instruit le respect des délais contractuels ». Il s’agit à terme de construire des aires de stockages aux normes requises par l’activité portuaire.

Il s’agit concrètement de l’autorisation de financement, de construction, d’exploitation, de maintenance et de réhabilitation avant transfert au PAD, des magasins cales au terminal conventionnel du Port de Douala-Bonabéri. Ces activités concernent également l’exploitation et l’entretien des terre-pleins avoisinant les magasins cales au Terminal Conventionnel du Port de Douala-Bonabéri.

Rappelons que les magasins existants et en cours de destruction datent des années avant les indépendances et sont en déphasage avec la dynamique actuelle du secteur portuaire.

Erdem est un cabinet international d’architecture fondée à la fin des années 1990 par les frères Sunay Erdem et Günay Erdem. Il est présent à Ankara, Istanbul et New York. Le groupe turc opère également dans le secteur de l’urbanisme et l’aménagement paysager. Aujourd’hui, ce cabinet d’architecture emploie environ 50 architectes travaillant sur des projets dans plusieurs pays.