Cameroun/Covid-19 : vers une désinfection totale des grandes villes

C’est l’une des décisions majeures prises ce 20 avril au cours d’une réunion entre les ministres de la Santé Publique et celui de la Décentralisation et du développement Local.

La réunion visait à impliquer davantage les communes et les communautés urbaines dans la prévention et de la riposte contre le Covid-19. Outre les ministre de la Santé et celui la Décentralisation et du développement Local, étaient aussi présents le Directeur général du fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM) et le Maire de la ville de Yaoundé. Un certain nombre de mesures à mettre en œuvre dans les communes et les communautés urbaines ont été prises. Il s’agit notamment de :

la prise en charge socio sanitaire des personnes positives au COVID-19 et hospitalisées (alimentation, buanderie…) ;

l’identification des potentiels sites de mise en quarantaine et leur évaluation (ces sites doivent disposer de toutes les commodités possibles) ;

l’identification des sites dans les cimetières pour l’inhumation des personnes décédées du COVID-19 (cas des décès massifs) ;

la désinfection des villes à grande échelle ;

la mobilisation des agents de santé communautaire pour la sensibilisation des populations.

Le communiqué sanctionnant les travaux précise qu’une réflexion est en cours en vue de mettre à la disposition des communes les moins nanties, des moyens financiers pour la mise en œuvre efficace efficiente de ces mesures.