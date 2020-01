Cameroun : 150 villages de la région de l’Est bientôt électrifiés

C’est le résultat attendu d’un contrat signé à Yaoundé le 23 janvier entre Electricity developement corpération (EDC) et deux entreprises adjudicataires du projet.

Une lueur d’espoir pour les populations de la région de l’Est qui ont récemment manifesté contre les problèmes d’approvisionnement en électricité. Théodore Nsangou le directeur d’Electricy developement corpération (EDC) a procédé le 23 janvier à la signature de trois contrats avec deux adjudicataires : Fabrilec SA et Steg international services.

Le quotidien Cameroun Tribune rapporte que le projet va coûter plus de 25 milliards de FCFA. Pour permettre à 150 villages de sortir de l’obscurité grace à l’énergie qui sera produite à l’usine de pied de Lom Pangar.

Les étapes de réalisation du projet. L’entreprise marocaine Fabrilec SA va s’investir durant 20 mois sur la conception, la fourniture, le montage et la mise en services de réseaux de moyenne et basse tension des axes Bertoua-Deng Deng, Bertoua – Yangomo et Belabo-Goyou.

Ensuite entrera en scène l’entreprise tunisienne Steg international services. Elle va exécuter les mêmes travaux pour un délai de 18 mois sur les axes Abong Mbang-Lomié et Abong Mbang –Messamena.

L’étape suivante va consister à la signature du contrat pour les travaux de la ligne de haute tension entre Bertoua et Abong-Mbang / Bertoua et Batouri y compris les postes de transformation d’Abong Mbang et de Batouri.