Cameroun : 16 milliards de F pour réhabiliter le port fluvial de Garoua

L’information a été révélée lors de la visite du directeur général de l’Autorité portuaire nationale (APN), Louis Epoubeke, qui a eu lieu le 25 juillet 2023 sur ce site en état de délabrement avancé.

Le Cameroun s’apprête à entreprendre d’importants travaux de réhabilitation et de modernisation du port fluvial de Garoua, dans le nord du pays. Et pour redonner vie à cette importante infrastructure, 16 milliards de F seront mobilisées.

Le projet concerne la réhabilitation de la plupart des ouvrages existants, à savoir les bâtiments, terre-pleins, quais, voies de navigation et réseaux divers. Aussi, il sera question de mettre sur pied de nouveaux aménagements pour le développement des activités de commerce, de pêche, de transport régulier et de croisière.

Cette réhabilitation tant attendue permettra à améliorer l’efficacité des activités portuaires et à créer de nouvelles opportunités pour le commerce, la pêche et le transport dans la région de Garoua.

Pour rappel, ce port a été construit à l’époque coloniale pour désenclaver le nord du Cameroun, assurer les échanges avec le Nigeria, avec l’exportation de coton et d’arachides et l’importation de produits pétroliers.

Son activité décline à partir des années 1965, pénalisée successivement par la guerre du Biafra, la concurrence routière et la fermeture de la frontière nigériane entre 1984 et 1986. S’y ajoute le déclin des exportations d’arachides, qui cessent totalement dans le port en 1966, un an après l’arrêt des importations d’hydrocarbure.