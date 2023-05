Cameroun : 16 morts morts et trois blessés sur l’axe Douala-Yaoundé

Un minibus et un camion transportant du sable sont entrés en collision après Edéa ce vendredi faisant 16 morts et des blessés graves.

Le choc aura été frontal et mortel. Un camion transportant du sable et venant de Yaoundé et un minibus transportant 19 personnes dont 18 appartenant à une même et roulant en sens inverse, sont entrés en collision. La scène se déroule sur la route nationale N°3 ce vendredi 26 mai 2023. Les occupants du minibus partis de Douala, se rendaient à l’enterrement de l’une des leurs dans la ville d’Eséka, département du Nyong et Kelle. Tous étaient membres d’une famille du village Ngock dans l’arrondissement de Ndom, département de la Sanaga-Maritime.

Le bilan officiel donné par le ministre des Transports Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe fait état de 16 morts, dont 15 occupants du minibus et un passager du gros porteur.

Pour l’instant, les circonstances exactes de cet accident ne sont pas connues, encore moins les causes. Le ministre des Transports accompagné sur les lieux par le gouverneur de la région du Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, accuse néanmoins l’excès de vitesse et le mauvais dépassement. Les forces du maintien de l’ordre et de sécurité se sont déployées pour libérer la route, question de permettre la reprise de la circulation perturbée.

Liste des personnes décédées dans l’accident d’Édéa

Cet accident vient rappeler celui survenu à l’Est le 09 mai dernier, faisant 15 morts et des blessés. La société Touristique Express S.A suspendue pour un mois a été réhabilitée 4 jours après.