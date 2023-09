Cameroun : 18 enseignants attendus au commissariat pour absentéisme

Ils sont attendus ce 08 septembre 2023 au commissariat spécial de sécurité publique d’Ayos dans le département du Nyong et Mfoumou, région du Centre.

18 enseignants en service au Lycée bilingue d’Ayos doivent s’expliquer ce jour au commissariat. Ils sont accusés d’absentéisme à leurs différents postes sans aucun détail sur la durée. Une semaine après le début de l’année scolaire 2023-2024, des seigneurs de la craie sont appelés à répondre de leur absentéisme devant les forces de sécurité. Selon la convocation datant du 06 septembre, le commissaire spécial Joseph Nanpigui dit agir sur instruction du préfet du Nyong-et-Mfoumou à Akonolinga, laquelle est contenue dans une correspondance en date du 04 septembre 2023 jour de rentrée scolaire.

Il faut le noter, cette convocation marque la répression de l’absentéisme des enseignants. Elle arrive au moment où le mouvement « On a trop supporté » revendique la mise en œuvre effective des instructions présidentielles relatives à la réponse à la grève des enseignants entamée en février 2022.

A l’occasion de la rentrée scolaire du 04 septembre dernier, le mouvement a renoué avec ses revendications, menaçant de mettre en application le mot d’ordre de grève instituant « l’école morte ». Ses leaders et membres n’hésitent pas dans certains établissements scolaires à marquer un temps d’arrêt pour manifester leur mécontentement. Pour les ramener à l’ordre, plusieurs méthodes sont donc employées, dont l’intimidation.

Par ailleurs, la traque des enseignants absents de leurs postes ne commence pas aujourd’hui. Elle se fait de manière générale avec le concours des délégués départementaux ou régionaux des enseignements secondaires et des autorités administratives. Le 30 mai dernier, le ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga informait le personnel de son ministère qu’il est possible de dénoncer un enseignant en position d’absence irrégulière via internet à une adresse communiquée.

Suite à la convocation des 18 enseignants d’Ayos, les commentaires se multiplient au sein de l’opinion. Certains voient cette démarche comme étant une forme de radicalisation de l’intervention de l’autorité administrative à une période où des enseignants émettent des cris de détresse.