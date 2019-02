Cameroun: 195 nouveaux médecins dans la profession

Ils ont prêté serment le 4 février 2019 lors de la cérémonie de sortie solennelle à Yaoundé.

Les formations sanitaires au Cameroun ne sont pas des plus appréciées. Plusieurs griefs sont formulés à l’encontre du personnel soignant: abandon, mauvais accueil, rançonnage des patients ou encore distraction des médicaments des malades.

Une situation à l’origine d’une «crise de confiance» vis-à-vis du personnel médical. Le ministre de la Santé publique (MINSANTE), Malachie Manaouda, a déploré cette situation le 4 février dernier lors de la remise solennelle des parchemins aux lauréats de l’Institut supérieur de technologie médicale de Nkolondom.

Pour pallier ces manquements au serment d’Hippocrate prononcé par les médecins, le ministre à une thérapie: «Humanisation, qualité de services et justice sociale». Leitmotiv qu’il a communiqué aux 195 médecins qui embrassent le métier.

Il s’agit notamment des 195 nouveaux médecins issus de l’Institut supérieur de technologie médicale de Nkolondom. Trois filières ont été honorées lors de la cérémonie de sortie solennelle: 5ème promotion de médecins (155) et biologie clinique (33) et de la 4ème promotion de santé publique (sept). Ils ont ainsi juré d’être au service de l’homme et non de l’argent.