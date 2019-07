Joseph Wirba, élu SDF dans le Nord-ouest, s’est dit fier du travail abattu par les « Ambaboys », les séparatistes armés dans les deux régions anglophones du Cameroun.

C’est depuis sa retraite londonienne, le député du Social democratic Front (SDF), principale formation de l’opposition au Parlement, a apporté formellement son soutien à la création d’une « République d’Ambazonie ». République censée naître de la scission des deux régions anglophones du Cameroun.

En marge d’une réunion des responsables séparatistes en Angleterre, le député a déclaré : « Nous sommes dans un processus de lutte pour notre libération ».

S’adressant aux combattants séparatistes qui opèrent dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, l’homme politique a lancé « [aux] Amba boys et Amba girls. J’aimerais leur dire que nous sommes fiers d’eux. Sans vous, nous ne serions nulle part, sans vous, il n’y aurait pas de révolution. Je vous tire mon chapeau. Je vous apprécie. Je vous félicite. Je vous remercie ».

Et le député SDF du Bui, dans la région du Nord-ouest d’ajouter : « Je voudrais vous garantir que le sacrifice que vous avez fait, ne le sera jamais pour rien. C’est pourquoi je vous appelle tous à me faire confiance. Je me suis levé pour vous défendre tous. J’ai confiance que vous obtiendrez la liberté pour laquelle vous vous battez ».

Joseph Wirba assure par ailleurs : « je voudrais que vous me fassiez confiance, que chaque geste et chaque action que je pose sont dans l’intérêt de cette liberté que nous recherchons. Il n’y a qu’une seule voix. Nous aurons un Etat indépendant d’Ambazonie ».

Le député Joseph Wirba s’est fait connaitre au cours de la session parlementaire de novembre 2016, alors qu’une poussée de fièvre était enregistrée dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. C’était le début de la crise anglophone. Dans un plaidoyer virulent contre la marginalisation des Anglophones, il avait interpelé le Premier ministre Philemon Yang.

Ce qui lui vaudra de figurer sur la liste de noire de Yaoundé qui lance un mandat d’arrêt contre lui, en même temps que d’autres porte-parole de la cause anglophone, à l’instar d’Ayah Paul, de Agbor Balla, ou encore de Fontem Neba. Ces derniers seront arrêtés et incarcérés. Joseph Wirba réussira à passer entre les mailles du filet et à s’exiler provisoirement. Les autorités l’accusent de soutenir un Cameroun anglophone indépendant.

« Savez-vous seulement ce que j’ai fait pour vous ? » va lui lancer Cayaye Yéguié Djibril, Président de l’Assemblée nationale, alors que Joseph Wirba retrouve l’hémicycle à la faveur de la session de juin 2017. En effet, dans un mouvement d’apaisement, le régime de Yaoundé avait suspendu la traque des défenseurs de la cause anglophone. Mais Joseph Wirba va quitter le Cameroun quelques semaines. Dans de récentes sorties, il critique la marche du mouvement sécessionniste.

Il est à noter que cette sortie médiatique du député intervient alors que des négociations sont annoncées entre le gouvernement et les mouvements sécessionnistes, sous médiation suisse. Des tractations sont actuellement en cours pour déterminer qui côté séparatistes seront assis à la table des négociations.