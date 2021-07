Cameroun – Fonds Covid-19 : Manaouda Malachie corrige Louis Paul Motaze

Alors que le rapport d’exécution du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Coronavirus, révèle que le ministère de la Santé n’a pas justifié l’emploi de 45,9 milliards de FCFA, le patron de ce département ministériel rétablit les faits. Invitant son collègue des Finances à revoir sa copie.

Premier démenti du Dr Manaouda Malachie : « les dépenses effectuées par la Pairie Spécialisée auprès du Ministère de la Santé Publique dans le cadre de la riposte sanitaire contre le COVID-19, s’élèvent à 34,5 milliards et non 45,9 milliards de FCFA ». Dans une lettre adressée le 27 juillet 2021 à Louis Paul Motaze, le ministre des Finances, le patron de la santé (Minsanté) dit sa part de vérité.

Contrairement à ce que stipule le rapport d’exécution du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le Coronavirus, Manaouda Malachie dit avoir transmis le compte d’emploi des 34,5 milliards de FCFA reçus. « il serait utile de préciser que pour les ressources issues des fonds de concours, mobilisées et exécutées par le biais des banques commerciales, le Directeur Général du Budget a reçu, par bordereau, du 20 avril 2021, en plus du compte d’emploi de ces ressources, toutes les pièces justificatives, ainsi que le livre journal des recettes et le livre journal de caisse du billeteur désigné à cet effet », clarifie le Minsanté.

Il ajoute par ailleurs que : « lesdites dépenses ont été exécutées en procédure normale et que la liasse documentaire en soutien de la dépense est bel et bien disponible dans les services du trésor ayant effectué toutes ces opérations et qui relèvent d’ailleurs de votre département ministériel ».

Compte tenu des rectificatifs apportés, le ministre de la Santé suggère à son collègue des Finances de procéder à la rectification des incorrections contenues dans le rapport et qui pourraient être de nature à fausser sa sincérité.