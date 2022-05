Cameroun-20 mai 2022 : lancement officiel des activités civiles ce 13 mai 2022

La cérémonie de lancement officiel se déroule dans la localité de Moumekeng, département du Moungo, région du Littoral. C’est sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec) Mounouna Foutsou.

Dans une semaine, le Cameroun va célébrer la 50è édition de la fête nationale, marquant l’avènement de l’Etat unitaire du 20 mai 1972. Cette édition qui représente le jubilé d’or de l’unité nationale est placée sur le thème « Forces de Défense et de Sécurité, au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l’émergence du Cameroun ».

A sept jours de l’événement, le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, coordonnateur des activités civiles de la fête de l’unité lance ces activités. Mounouna Foutsou a saisi l’occasion pour donner le coup d’envoi des manifestations civiles. Cette action a été précédée d’un carrefour du vivre ensemble entre les communautés sœur du Sud-Ouest et du Littoral, installées sur les de part et d’autre du Moungo.

A l’occasion de cette cérémonie, le Minjec installe le tout premier conseil municipal jeune de la commune de Manjo. Il remet des appuis aux bénéficiaires du Plan triennal spécial jeune aux jeunes en difficulté, aux groupes organisés, aux populations vulnérables et aux conducteurs de mototaxis de la localité.

Après la cérémonie de lancement, le programme prévoit plusieurs activités civiles durant les sept prochains jours. Il s’agit entre autres de la visite de certaines réalisations des jeunes, en particulier les bénéficiaires du Plan triennal jeune, des success stories, des après-midis jeunesse. Les jeunes en difficulté et les populations vulnérables recevront des appuis de la part du gouvernement, explique le Minjec.

Mounouna Foutsou précise que le programme national harmonisé prévoit aussi des activités civilo-militaires. Ce sont en effet des activités sportives, des activités de volontariat effectuées à la fois par les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Dans cette optique, il est prévue la nuit de réarment morale civil et patriotique en casernement à la Base navale de Douala.

Ces activités qui se déroulent jusqu’à jeudi prochain, seront couronnées par le défilé vendredi 20 mai 2022 sur l’ensemble du territoire camerounais.