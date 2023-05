Cameroun 20 mai 2023 : tradition du défilé militaire et civil respectée au Boulevard du 20 mai

Le président de la République Paul Biya vient de présider la grande marche marquant la 51è édition da la fête de l’Unité nationale.

La cérémonie se referme en plein cœur de la capitale sous une fine pluie. Le chef de l’Etat Paul Biya et son épouse Chantal Biya regagnent le Palais de l’Unité après une cérémonie qu’il a présidé pendant plus de deux heures. Arrivé au Boulevard du 20 mai encadré de 60 chevaux et plusieurs dizaines de motards, Paul Biya s’est installé à la loge présidentielle après l’exécution de l’hymne national et la revue des troupes.

Ayant ainsi ouvert la cérémonie, place est faite à l’exécution de deux carrousels. L’honneur est d’abord donné à la compagnie musique de l’armée égyptienne invitée à prendre part au défilé. Sous la musique mondiale, puis des sonorités arabes, de la musique camerounaise dont Waka waka des Zangalewa et du Soul makossa de feu Manu Dibango, l’armée hôte parée aux couleurs rouge blanc et or, a marqué sa présence et arraché des applaudissements. Puis, la Gendarmerie nationale a pris le relais. « Camerounais tous unis par le destin, nous ne formons qu’un », thème d’un carrousel qui appelle à la paix et à l’unité nationale.

Au terme des deux carrousels, la parade militaire s’est ouverte au sol tandis que dans le ciel, l’on aura noté le passage de huit aéronefs engagés par l’armée de l’air et le Bataillon d’intervention rapide. Le défilé militaire a connu trois phases. Le passage du drapeau, le défilé des troupes et le défilé motorisé, le tout sous la coordination du général de brigade Bouba Dobékréo. Commandant des troupes au Boulevard du 20 mai, le produit de l’Emia a salué le chef de l’Etat, chef des Forces armées, à la fin du défilé militaire.

Le train du défilé civil s’est ébranlé sans discontinuer et a poursuivi sa marche vers la tribune présidentielle. De manière successive, les élèves de 14 écoles primaires, de 14 lycées et collèges, les apprenants de la formation professionnelle, des structures extrascolaires, ont marqué des pas sous des chants patriotiques. Des étudiants de 12 institutions universitaires ont marqué leur présence auréolée des couleurs, danse de majorettes et des fanfares.

Le défilé civil s’est achevé avec le passage des partis politiques autorisés représentés au parlement. C’est sous la pluie que les invités et défilants ont quitté les lieux. Rendez-vous à 16 heures au Palais de l’unité pour le banquet républicain.