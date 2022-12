Cameroun : 2000 milliards F de recettes fiscales à fin novembre 2022

C’est la première fois que les recettes non pétrolières atteignent cette barre.

Pour les onze premiers mois de l’année, la Direction générale des impôts (DGI) annonce que plus de 2 000 milliards de FCFA représentant les recettes fiscales non pétrolières ont été collectés et reversés dans les caisses de l’Etat.

Malgré l’environnement économique difficile, c’est la première fois que l’administration fiscale atteint un tel niveau de recouvrement. Sur la période considérée, le fisc a globalement collecté 2426 milliards de FCFA d’impôts, soit une hausse de 20 %.

Ce chiffre révélé au cours du séminaire de préparation de l’exercice budgétaire 2023 et la réunion de coordination mensuelle des responsables de la DGI, tenus les 19 et 20 décembre 2022 à Yaoundé, est en hausse de 410 milliards de FCFA (+20,3%) par rapport à l’enveloppe collectée à la même période en 2021.

Cette performance de 2022 est à mettre sur le compte des réformes mises en place depuis plus de 10 ans. Toutes ces réformes, qui ont catalysé une augmentation des recettes fiscales du pays de 140% entre 2010 et 2022, selon la DGI, visent à optimiser la collecte de l’impôt et à sécuriser les recettes, au moyen de la digitalisation notamment.