Cameroun : 211 nouveaux camions de propreté pour la société Hysacam

La première livraison devrait être effectuée en mars 2018.

L’entreprise Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam) va acquérir 211 camions de propreté cette année. La première livraison est annoncée pour le mois de mars 2018 et la seconde livraison est prévue pour juin 2018. Hysacam en a fait l’annonce, au terme de plusieurs mois de négociations avec le groupe CFAO et Renault Trucks, le concessionnaire des camions commandés par l’entreprise camerounaise.

Pendant cette phase de négociations, des cadres d’Hysacam ont eu des séances de travail avec les différents équipementiers (Hiab, Guima, Semat, Dalby, Faun) en vue de valider les spécifications techniques des camions. « Le matériel roulant qu’Hysacam va acquérir pour assurer la propreté des villes du Cameroun est réputé plus performant et plus résistant que les camions de la génération 2011. Le confort de conduite est amélioré. La boîte de vitesse est robotisée. Autrement dit, le conducteur est assisté par un automate qui pilote la boîte de vitesse », dit Hysacam sur son site Internet.

En novembre dernier, Michel Ngapanoun, le directeur général d’Hysacam s’est rendu à Lyon, dans les usines de Renault, où il a visité les usines de montage des camions de propreté. Quelques semaines avant, le 19 octobre 2017, une convention de financement (à hauteur de 24,5 milliards de francs CFA) a été signée entre Hysacam, trois banques basées au Cameroun (Bicec, Société générale Cameroun, Ecobank) et Proparco (filiale de l’Agence française de développement dédiée au secteur privé)  pour le financement de l’acquisition de ces  211 camions et de 17 engins lourds.

Le nouveau matériel d’Hysacam va arriver dans un contexte où l’Etat camerounais a décidé d’ouvrir la collecte des ordures à la concurrence. Hysacam, entreprise créée en 1969 détient, depuis, le monopole de cette activité au Cameroun. Seulement, depuis quelques mois, elle semble débordée dans la gestion des ordures notamment dans les grandes villes comme Yaoundé.