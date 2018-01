Cameroun : 232 containers contenant le matériel préfabriqué du stade Paul Biya réceptionnés

Quelque 232 containers contenant le matĂ©riel prĂ©fabriquĂ© destinĂ© Ă la construction du stade d’OlembĂ© Ă YaoundĂ© d’une capacitĂ© de 60 000 places dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 qu’abritera le Cameroun, sont arrivĂ©s au port de Douala en provenance d’Italie, a constatĂ© APA jeudi sur place dans la mĂ©tropole Ă©conomique.D’après une visite guidĂ©e organisĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral du Port autonome de Douala (PAD) Cyrus Ngo’o, le premier bateau transportant ledit matĂ©riel prĂ©fabriquĂ© a accostĂ© au port de Douala le mardi 2 janvier 2018,

«C’est du matĂ©riel prĂ©fabriquĂ© en bĂ©ton armĂ©. Il est fait dans des usines au millimètre près. En termes de qualitĂ©, de sĂ©curitĂ© et de durabilitĂ©, on ne peut pas trouver mieux», a expliquĂ© un responsable du ministère des Sports et de l’Education physique (MINSEP).

De son cĂ´tĂ©, le directeur du PAD «en tant qu’autoritĂ© portuaire chargĂ©e d’accueillir ces Ă©quipements, je suis venu l’assurer que le discours du Chef de l’Etat est une rĂ©alité», a-t-il dĂ©clarĂ©.

Les 232 containers vont ĂŞtre dĂ©chargĂ©s en quatre jours, et le premier convoi a quittĂ© Douala ce jour pour YaoundĂ©, le ministère des Sports ayant crĂ©Ă© une unitĂ© spĂ©ciale pour assurer la sĂ©curitĂ© du convoi du matĂ©riel jusqu’au chantier, quatre convois de 15 vĂ©hicules par jour seront effectuĂ©s chaque jour. Soit 60 vĂ©hicules de matĂ©riel Ă YaoundĂ© par jour.

En aoĂ»t 2017, l’ambassadeur de l’Italie avait confirmĂ© l’engagement sans faille des entreprises italiennes retenues dans la construction des infrastructures de la CAN 2019, Ă livrer Ă temps le stade d’OlembĂ© encore appelĂ© stade Paul Biya.

Selon l’entreprise en charge des travaux, Piccini en l’occurrence, une chaĂ®ne de montage de ces matĂ©riaux sera installĂ©e dans la ville, pour soutenir la production des Ă©lĂ©ments prĂ©fabriquĂ©s, environ 50.000 tonnes de matĂ©riaux prĂ©fabriquĂ©s seront utilisĂ©es pour le stade.

Face Ă la polĂ©mique qui enflait au Cameroun sur l’impossibilitĂ© de construire ce stade pour la CAN 2019, le directeur du projet du stade d’Olembe Marc Debandt, a rassurĂ© que le stade sera prĂŞt pour la dernière inspection de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) qui envoie dès la semaine prochaine au Cameroun, une première mission d’inspection.

Pour ce responsable étant donné que la compétition se jouera désormais en juin 2019 nul doute que les délais seront tenus «car, Piccini, entreprise expérimentée, a déjà construit des stades similaires, notamment celui de Rome, en seize mois», précisait-il.