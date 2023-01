Cameroun : 252,6 milliards Fcfa destinés à la décentralisation en 2023

81,6% de ces ressources iront au fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, contre à peine 18% pour les dépenses d’investissement.

Quelques jours après la promulgation par le président de la République, Paul Biya, de la loi de finances de l’exercice 2023, le ministère des Finances (Minfi) a rendu public depuis le, 30 décembre, « le budget citoyen » qui est un document de synthèse de cette loi élaboré depuis 2019 conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et qui permet de garantir à un public non initié (citoyens) l’accès à l’information budgétaire.

A en croire Ecomatin, il y apparaît que pour l’année 2023, le total des ressources à affecter au financement de la décentralisation s’élèvera à 252,6 milliards Fcfa, en hausse d’un peu plus de 12 milliards Fcfa par rapport à 2022 où la dotation générale de la décentralisation était de 240,2 milliards Fcfa.

En valeur relative, cette enveloppe représente environ 8% du budget général de l’Etat du Cameroun de l’exercice 2023, qui s’équilibre en ressources et en charges à 6345,1 milliards Fcfa. En clair, l’on est encore loin du compte pour ce qui du respect du quota de 15% fixé par la loi de décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui en sera à sa quatrième année de mise en œuvre.

Ces ressources destinées aux 10 conseils régionaux, aux 14 communautés urbaines et aux 360 communes seraient pourtant de loin plus importantes si toutes les administrations se hâtaient au même rythme en termes de transfert des compétences et des ressources y liées [voir tableau ci-contre]. Un coup d’œil sur les ressources rattachées aux compétences non encore exercées par les collectivités territoriales décentralisées, tous échelons confondus, permet de constater que celle-ci s’élèvent à 517,3 milliards en 2023.