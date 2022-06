Cameroun : 27 villes vont bénéficier d’un dispositif de gestion de déchets plastiques

Un accord a été signé entre le Cameroun et l’entreprise française Setec Énergie Environnement pour la réalisation de l’étude de faisabilité des infrastructures qui permettront le renforcement du dispositif de gestion des déchets dans 27 villes.

L’entreprise française Setec va réaliser une étude de faisabilité pour concrétiser cette opération. C’est ce que renseigne l’accord signé hier 31mai 2022 entre le ministère de l’habitat et développement urbain et la société française Setec Énergie Environnement visant la réalisation de l’étude de faisabilité des infrastructures de tri des déchets dans 27 villes secondaires du pays.

L’initiative va permettre d’identifier et dimensionner les infrastructures pour instaurer une gestion rationnelle des déchets dans ces villes. L’étude sera financée à hauteur de 385 millions de FCFA par le ministère français de l’économie et va proposer un plan de financement de ces infrastructures de tri.

Si les municipalités bénéficiaires de ce projet n’ont pas encore été dévoilées, les autorités indiquent qu’il s’agira pour Setec d’identifier et de dimensionner ces infrastructures de tri. L’étude qui débutera en juin 2022 s’étendra sur une durée d’un an et sera financée à hauteur de 382 millions de francs CFA (plus de 582 000 euros) par le ministère français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

« Ce projet s’inscrit en droite ligne avec la Stratégie nationale de développement (SND 30) qui place l’assainissement parmi les priorités pour le développement de notre pays. Au-delà de la réalisation de cette étude, Setec Énergie Environnement entend mettre à la disposition du gouvernement camerounais un plan de financement pour la sortie de terre de ces infrastructures », affirme la ministre camerounaise de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès.