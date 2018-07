Cameroun : La 2ème édition des « camps TIC » démarre le 4 juillet dans la région du Sud

Placée sous le thème « Les réseaux sociaux au service du patriotisme, quelles contributions pour les jeunes ? » la deuxième édition des « camps TIC », ouvre ses porte 4 juillet, dans la région du Sud du Cameroun.

La ville de Mvangan située dans la région du Sud-Cameroun, servira de cadre à cet évènement. Pendant quatre jours d’intenses activités, des centaines de jeunes venus de milieux ruraux, auront la possibilité de s’outiller et de se former sur les TIC. Par ailleurs, l’occasion leur sera donnée de mettre en place des stratégies pouvant leur permettre d’impulser le développement dans leur localité, à partir de l’économie numérique.

Rappelons que ce camp spécialisé thématique vise à vulgariser les TIC auprès de la jeunesse rurale. Il sert également à apporter un soutien en solidarité avec la jeunesse non scolarisée, par l’octroi des bourses de formation en TIC, à lutter contre la fracture numérique entre les grandes villes et l’arrière-pays, à promouvoir l’utilisation responsable des TIC et à offrir des vacances utiles à la jeunesse rurale.