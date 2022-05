Cameroun : 300 projets routiers en cours d’exécution

C’est au cours d’une réunion de coordination présidée le lundi 16 mai 2022 par Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, que le point a été fait sur l’ensemble des projets routiers en cours de réalisation sur l’étendue du territoire national.

Selon le ministère des Travaux publics, dans le réseau Nord, comprenant les régions de l’Extrême-nord, du Nord et de l’Adamaoua, 72 projets actifs ont été recensés, dont 57 pour lesquels le ministre des Travaux publics est maître d’ouvrage et 15 pour dont la Maîtrise d’ouvrage est assurée par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ou les Maires.

Dans l’Extrême-Nord, 27 projets sont en cours et 24 desdits projets sont sur financement MINTP dont une convention avec la Sodecoton et 3 projets sur financement Minepat. Pour ce qui est de la région de l’Adamaoua, 12 projets à gestion centrale sont en cours de réalisation, dont la construction de la route Ngaoundere-Paro.

Dans la région du Nord, 33 projets sont en cours d’exécution, dont 23 pour lesquels le maitre d’ouvrage est le ministre des Travaux publics et 10 pour lesquels les Maires sont maîtres d’ouvrage. Dans ce réseau, la principale contrainte est la faible mobilisation de certaines entreprises. Pour certains projets, le processus de résiliation a déjà été engagé en vue de nouvelles contractualisation.

Le réseau Ouest quant à lui est composé de la région éponyme, de la région du Littoral et des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. 123 projets routiers sont actifs dans ce réseau.

Dans la région du Littoral, 24 projets ont été identifiés. Dans la région du Nord-Ouest, en dépit du contexte sécuritaire, 19 projets sont en cours. Dans la région de l’Ouest, 23 projets sont en cours de réalisation. Dans la région du Sud-Ouest 57 projets sont en cours.

Dans le réseau Sud composé des régions du Sud, du Centre et de l’Est, 70 projets sont en cours, dont 29 dans la région du Centre, 24 dans la région de l’Est et 17 dans la région du Sud. Cette situation ne prend pas en compte les projets gérés par les services déconcentrés dans les régions du Centre et du Sud.

A ce récapitulatif, il faut ajouter les projets exécutés en régie et ceux d’entretien/réfection des bacs de franchissement. Dans ce cadre, 19 projets en régie sont en cours sur le territoire national et 16 bacs sont sous contrat d’entretien/réfection sur les 32 qui relèvent de la responsabilité de l’Etat.