Cameroun : 3000 milliards FCFA reversés par la Société des hydrocarbures

La Société nationale des hydrocarbures (SNH) a reversé 3000 milliards de francs CFA dans les caisses de l’Etat camerounais au titre des recettes pétrolières au cours des six dernières années, a-t-on appris lundi auprès de cette entreprise publique, bras séculier de l’Etat dans les transactions pétrolières.Une enveloppe qui représente une moyenne annuelle de 500 milliards de francs FCFA entre 2011 et 2017 pour cette entreprise chargée de la production et de la commercialisation des hydrocarbures.

Selon des sources internes, les transferts après déduction des charges de production n’ont pas échappé à la chute des prix sur le marché international notamment ces deux dernières années.

Ainsi, si en 2011, on a enregistré la contribution record de 572,67 milliards de francs CFA, puis 553,04 milliards de francs CFA en 2013, ces performances ont connu une décote dès 2014 année où l’on a enregistré une forte baisse avec 444,73 milliards de francs reversés au trésor public.

Du point de vue de la production pétrolière, l’on est passé de 21,61 millions de barils en

2011, à 35 millions de barils en 2015 alors que la production de gaz naturel a été inconstante atteignant son niveau le plus élevé sur les cinq dernières années, à savoir 13 866,2 millions de SCF.