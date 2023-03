Le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) sur la situation au Cameroun a été dévoilé ce mois.

Ce rapport dresse le bilan des récentes inondations dans les départements du Mayo-Danay, du Mayo-Tsanaga et du Logone-et-Chari, dans la région de l’Extrême-Nord. À la lecture de ce rapport, on apprend que plus de 314 000 personnes ont été affectées par ces inondations l’année dernière.

Ce n’est pas tout puisque cette catastrophe a entraîné un déplacement des populations estimé à plus de 113 324 personnes. Pour ne rien arranger, l’agriculture et l’élevage ont également subi ces inondations avec plus de 48 000 hectares de champs détruits et 10 566 animaux perdus.

Pour plusieurs travailleurs humanitaires, la suite de ces inondations est que de nombreuses familles sont en situation de détresse humanitaire cette année. Seulement, le plan de réponse humanitaire du Cameroun ne reçoit pas toujours les fonds disponibles. Pour cause : les bailleurs de fonds ont davantage les regards tournés vers l’Ukraine en conflit avec la Russie depuis plus d’un an.