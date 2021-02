Cameroun : 34 % de la population utilisent internet

Le pays compte en effet 9,15 millions d’internautes soit une augmentation de 2,7 millions en seulement un an.

Selon le dernier décompte d’ HootSuite et We Are Social, deux organismes qui font le suivi des flux sur les réseaux sociaux et internet, le Cameroun compte 9,15 millions d’internautes depuis le début de cette année 2021. Soit un taux de pénétration d’internet de 34%.

Ces organismes notent une augmentation de 2,7 millions d’internautes en un an. Ils relèvent qu’en 10 ans le Cameroun connait une augmentation du taux de pénétration d’internet de 32%. Celle-ci est dû selon eux à une élévation continue des investissements réalisés depuis une décennie, aussi bien par les pouvoirs publics que les opérateurs des télécoms. Non sans oublier l’explosion de l’usage des smartphones, des forfaits internet promotionnels mis en place par les opérateurs de mobile.

Et ce n’est pas tout, HootSuite et We Are Social annoncent que le taux de pénétration ira davantage croissant les prochaines années. En Rison du projet extension du backbone national qui vise à accroitre les 20 000 km de fibre optique à 25 000 km de linéaire.