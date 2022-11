Cameroun : 3,5 milliards de F pour moderniser les adductions d’eau à Douala

Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater) utilisera ces fonds pour la réhabilitation de quatre adductions d’eau potable (AEP) à Makepe et Bonamoussadi, deux quartiers de la ville de Douala.

Le groupe danois Delphi-Gruppen accorde une subvention de 3,5 milliards de francs CFA (plus de 5,3 millions d’euros) au Cameroun. L’accord de financement a été signé le 15 novembre 2022 entre les responsables de la Cameroon Water Utilities Corporation (CamWater) et de Delphi-Gruppen, spécialisé dans la mise en place de projets permettant aux personnes vivant dans les pays en voie de développement et les économies émergentes de s’épanouir.

En effet, les installations situées dans les quartiers de Makepe et Bonamoussadi sont restées hors service pendant une dizaine d’années « à cause du taux hors norme de fer et de manganèse dans de l’eau ». La CamWater réalisera un diagnostic détaillé des forages afin de déterminer le niveau de fer et de manganèse dans les eaux souterraines. Les forages seront réparés et/ou remplacés. Les pompes électriques installées sur les forages seront également réparées.

L’objectif du Cameroun est d’atteindre un taux d’accès à l’eau potable de 85 % à l’horizon 2032 conformément à son plan directeur d’approvisionnement en eau. Des projets similaires sont prévus dans d’autres régions du pays.