Cameroun : 350 milliards F CFA déboursés pour la décentralisation

Le ministère de la Décentralisation et du Développement local a indiqué ce vendredi que le gouvernement camerounais a dépensé, depuis 2010, 350 milliards F CFA pour la mise en œuvre de son programme de décentralisation.Cette annonce a été faite lors des premières Assises nationales sur la commune et la décentralisation. Au cours de la période 2010-2019, les collectivités territoriales ont bénéficié du transfert de 63 compétences par 20 départements ministériels.

Cette année, un pas supplémentaire a été franchi avec une enveloppe de 100 millions F CFA destinés à l’investissement des 360 mairies du Cameroun et des 14 communautés urbaines. Durant les Assises nationales, certains participants ont fait noter que la dépendance des communes aux Centimes additionnels communaux (Cac) au détriment d’autres sources de revenus, limite leur déploiement.

Pour mettre fin à cette situation et permettre du coup à la commune de mieux jouer son rôle d’administration citoyenne, Onu-Habitat a suggéré de concéder plus d’autonomie financière à la commune, afin de rendre la gouvernance locale plus opérationnelle et plus efficace au service de la population.

Les assises dont le thème est : « Approfondir la décentralisation pour une commune camerounaise rénovée », ont pour objectif de dresser un état des lieux de l’institution communale en vue d’insuffler une nouvelle dynamique.

Des maires, des conseillers municipaux, des représentants des personnels communaux, des parlementaires, des autorités administratives et traditionnelles, des partenaires au développement, des opérateurs économiques et des membres de la société civile ont pris part à cette rencontre d’échanges.