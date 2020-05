Cameroun : 3600 postes à pourvoir dans la fonction publique

Les postes s’obtiennent par concours directs et par concours d’entrée dans des écoles professionnelles. L’annonce a été faite le 30 avril dernier par le ministère de la Fonction publique.

3 600 places pour des chercheurs d’emplois, notamment les jeunes. Les domaines concernent entre autres : le journalisme, les régies financières, l’Informatique et téléinformatique, le cadastre, l’aéronautique civile, les eaux et forêts, le génie civil, la production rurale et agriculture, la santé publique, les mines et géologie, les postes et télécommunications, le travail et prévoyance sociale, assistants des affaires sociales.

Les concours professionnels quant à eux concernent notamment ceux de l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) et du Centre national de la jeunesse et des sports (Cenajes), de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam).

Les informations concernant ces concours sont disponibles le site Web du Minfopra , mais aussi au ministère et dans les délégations régionales de la Fonction publique. Les dossiers de candidature complets seront reçus contre récépissé. Pour ce qui est de Yaoundé, les candidatures sont à déposer au Minfopra à la direction du Développement des ressources humaines de l’Etat. Plus précisément au service des concours directs et de bourse au 4e étage portes 405 et 409