Selon des chiffres officiels, près de 400 décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation de janvier à juillet 2019. Le ministre des Transports, dans la mouvance de la rentrée scolaire prévue le 02 septembre prochain, a publié un « manuel de procédure » devant être respecté par les compagnies de transport pour éviter les hécatombes.

Le 27 août dernier, un accident survenu sur la route Yaoundé-Soa a fait des morts et plusieurs blessés. Les sources officielles font état d’un mort, des témoins émettent le chiffre de trois tandis que l’association Securoute (milite pour le respect du code de la route et la réductions des accidents) annonce 6 décès au cours de ce drame. Le lendemain, 28 août, un autre accident impliquant deux semi-remorques fait parler de lui sur la route Yaoundé-Douala. Bilan provisoire de ce côté, deux morts.

Au courant de l’année 2019, des hécatombes ont été enregistrées sur les routes. Le plus mémorable est celui survenu en juin dernier à Col Batié, dans la région de l’Ouest qui a causé la mort de plus de 20 personnes. Selon les estimations officielles, 365 morts et plus de 1200 blessés ont été comptabilisés, durant la période de janvier à juillet 2019. Des chiffres qui pourraient être revue à la hausse.

Des accidents sont généralement accrus à la veille des rentrées scolaires. Le trafic étant dense et la demande grande, des agences de transport font généralement des entorses au code de déontologie et à celui de la route pour faire le maximum de bénéfices. Une imprudence favorisant les catastrophes sur la chaussée.

C’est dans l’optique de contrer cette tendance que le ministre des Transports, Ernest Massena Ngallé Bibehe a fait un rappel à l’ordre aux responsables de ces structures de voyage via un communiqué daté du 28 août. Il instruit à ces dernières de ne pas faire une utilisation abusive des chauffeurs et de véhicules en mauvais états techniques et de respecter le code de la route.

Il somme également les conducteurs de moto taxi de faire preuve de civisme, d’éviter les surcharges et la consommation de stupéfiants. Le Minstransports ne s’arrête pas là. Il décline également la responsabilité des parents qui doivent apprendre des mesures élémentaires du code la route aux enfants avant la reprise des classes. Une interpellation est également faite au gouvernement qui doit, entre autres, prendre des mesures pour intensifier les contrôles routiers.