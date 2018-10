Cameroun : 3,9 de taux de croissance au 2ème trimestre

Le taux de croissance pour le second semestre 2018 au Cameroun se situe à 3,9 % contre 3,2% au premier semestre, soit une hausse de 0,7%, selon les chiffres publiés mercredi par l’Institut national de statistique (INS).Dans son rapport, l’INS souligne que « du côté de l’offre, toutes les branches d’activité du secteur primaire se sont bien comportées, à l’exception de l’agriculture industrielle et d’exportation».

Selon toute vraisemblance, le secteur secondaire est celui qui aura le plus contribué à ce regain de l’économie nationale, en l’occurrence, des activités de construction (BTP) et des autres industries manufacturières, en particulier la transformation du bois, la fabrication de boissons, le raffinage du pétrole brut et la production de caoutchouc.

Il est évident que les travaux liés à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 auront contribué à booster cette croissance.

Par contre, le repli des activités « d’extraction de pétrole brut » et « agroalimentaires » ont freiné la croissance dans ce secteur.

Par ailleurs, le secteur tertiaire enregistre de manière générale des retombées positives sous l’impulsion des activités de commerce et de réparation, les services professionnels mais aussi les entreprises et le transport.

Selon l’INS, l’amélioration de la croissance économique est essentiellement soutenue par la consommation finale et l’investissement privé bien que cette tendance est ralentie par un repli en volume de 10,8% des exportations et une hausse en volume de 8,3% des importations.